Астраханца осудили за съемку порнографии с 12-летней рязанкой

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В Рязани осудили 21-летнего жителя Астрахани, снявшего порнографию с участием 12-летней девочки. Об этом сообщила
Следствие установило, что в 2016 году молодой человек, находясь в Астрахани, в интернете познакомился с 12-летней рязанкой и два года переписывался с ней, в том числе на сексуальные темы.
В сентябре 2017 года он приехал в Рязань, где встретился с девочкой, совершил с ней «половое сношение», а также «развратные действия». Молодой человек снял несовершеннолетнюю на видео и изготовил ролик порнографического характера.
Преступные действия подсудимого установили и пресекли сотрудники регионального управления МВД.
Мужчину признали виновным по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), части 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста») и пункту «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ («Видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»).
Подсудимому назначили пять лет в колонии строгого режима.
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