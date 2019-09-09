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10:42, 9 сентября 2019 792
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Астраханца осудили за съемку порнографии с 12-летней рязанкой

Астраханца осудили за съемку порнографии с 12-летней рязанкой

В Рязани осудили 21-летнего жителя Астрахани, снявшего порнографию с участием 12-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что в 2016 году молодой человек, находясь в Астрахани, в интернете познакомился с 12-летней рязанкой и два года переписывался с ней, в том числе на сексуальные темы.

В сентябре 2017 года он приехал в Рязань, где встретился с девочкой, совершил с ней «половое сношение», а также «развратные действия». Молодой человек снял несовершеннолетнюю на видео и изготовил ролик порнографического характера.

Преступные действия подсудимого установили и пресекли сотрудники регионального управления МВД.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), части 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста») и пункту «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ («Видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»).

Подсудимому назначили пять лет в колонии строгого режима.


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