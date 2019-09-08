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В первой половине дня 8 сентября в Рязанской области сохранится туман. Соответствующее метеопредупреждение опубликовано на
Видимость может сократиться до двухсот метров.
Напомним, ранее спасатели уже
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.