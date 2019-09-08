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11:43, 8 сентября 2019 298
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В первой половине дня в Рязанской области сохранится туман — МЧС

В первой половине дня в Рязанской области сохранится туман — МЧС

В первой половине дня 8 сентября в Рязанской области сохранится туман. Соответствующее метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Видимость может сократиться до двухсот метров.

Напомним, ранее спасатели уже опубликовали метеопредупреждение о тумане.


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