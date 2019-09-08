В Канищеве 19-летний рязанец упал с балкона и разбился насмерть

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В ночь на воскресенье, 8 сентября, на улице Интернациональной с балкона дома на восьмом этаже упал молодой человек и разбился насмерть. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Молодой человек погиб на месте.
Следователи устанавливают причины случившегося. Известно, что юноша жил с девушкой, конфликтов между ними не было.
Одна из версий произошедшего — несчастный случай.
Фото Google Maps
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