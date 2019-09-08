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14:10, 8 сентября 2019 47
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В аварии под Пронском пострадали шесть человек

В аварии под Пронском пострадали шесть человек

В четверг, 5 сентября, на трассе Рязань-Пронск-Скопин водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Accent, в котором находилось пять человек. Об этом сообщил сайт ИД Пресса.

За рулем автомобиля ВАЗ-2115 был 22-летний водитель из Кораблинского района, который ехал в сторону Рязани. По предварительной информации, водитель не учел мокрую дорогу, не выбрал оптимальный режим скорости и не справился с управлением.

Пострадал водитель отечественного автомобиля, и пятеро жителей Новомичуринска. Все, кроме водителя Hyundai с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Новомичуринскую межрайонную больницу.


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