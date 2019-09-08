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21:33, 8 сентября 2019 279
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При установке окон рабочие испортили фасад исторического здания в центре Рязани

При установке окон рабочие испортили фасад исторического здания в центре Рязани

При установке окон в здании бывшей гостиницы Штейерта на улице Ленина, дом №46, рабочие испортили фасадный декор. Об этом сообщила группа «Рязань, которую мы потеряли» «ВКонтакте».

Рабочие сбили лепнину в нижней части окна. До ремонта ни один наличник не был поврежден, отмечается в сообщении.

«Обращение в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области о повреждении ОКН направлено», — написал автор сообщения.

Напомним, здание по адресу Ленина, 46 признали объектом культурного наследия. В здание планирует переехать Росгвардия.

Фото Анны Плетневой


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