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Фото: Издательство «Пресса»
На пожаре в Спасском районе пострадал мужчина. Об этом сообщил сайт ИД
Возгорание произошло в селе Петровичи Спасского района 6 сентября.
Загорелся дачный кирпичный дом с пристроенным гаражом из железа. Мужчина был во дворе и заметил языки пламени внутри дома через окно. Он попытался войти в дом и получил ожоги плеча и спины.
На тушение выезжали два пожарных расчета, от дачного дома остались кирпичные стены, железный гараж деформировался от пламени.
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