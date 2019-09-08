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8:55, 8 сентября 2019 881
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На пожаре в Спасском районе пострадал мужчина

На пожаре в Спасском районе пострадал мужчина

Фото: Издательство «Пресса»

На пожаре в Спасском районе пострадал мужчина. Об этом сообщил сайт ИД Пресса.

Возгорание произошло в селе Петровичи Спасского района 6 сентября.

Загорелся дачный кирпичный дом с пристроенным гаражом из железа. Мужчина был во дворе и заметил языки пламени внутри дома через окно. Он попытался войти в дом и получил ожоги плеча и спины.

На тушение выезжали два пожарных расчета, от дачного дома остались кирпичные стены, железный гараж деформировался от пламени.


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