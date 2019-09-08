К 15:00 явка на выборы в Заборьевском сельском поселении составила почти 40%

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В Заборьевском сельском поселении явка на 15:00 составила почти 40%. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».
В воскресенье, 8 сентября, там выбирают главу и депутатов сельского поселения. Работает шесть избирательных участков, количество избирателей — свыше трех тысяч. На 15:00 проголосовали 1225 человек.
По словам председателя УИК № 440 Елены Рюминой, это хороший показатель, который демонстрирует интерес жителей, их желание проголосовать за тех кандидатов, которым они доверят руководство поселением.
«Думаю, к закрытию участков число избирателей еще возрастет. Несмотря на серьезную конкурентную борьбу между кандидатами, никаких нарушений не было выявлено», — отметила Рюмина.
Напомним, на должность главы Заборьевского сельского поселения претендуют шесть кандидатов.
Это учитель МБОУ «Заборьевская средняя школа» Ирина Копылова, главный специалист администрации Заборьевского сельского поселения Анна Зенкина, консультант министерства природопользования Рязанской области Николай Модин, действующий глава поселения Виктор Сидоров, индивидуальный предприниматель Игорь Сидоров, мерчендайзер ООО «ВИНОР» Марина Юдаева.
Депутатами Совета депутатов Заборьевского сельского поселения изъявили желание 28 кандидатов.
В Дядьковском сельском поселении, где сегодня избирают депутатов Совета депутатов, явка на 15:00 составила свыше 23%.
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