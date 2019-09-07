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В Рязанской области пропал шестидесятилетний житель Шацкого района. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «
Колесов Николай Александрович пропал в среду, 4 сентября. Мужчина 1959 года рождения ушел из дома в селе Печины и не вернулся.
Скорее всего Колесов нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.
Одежда: черная футболка, темные спортивные штаны.
Если у вас есть любая информация о местонахождении Николая, просьба звонить по телефону
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».