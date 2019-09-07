Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:41, 7 сентября 2019 138
 0    0

В Рязанской области пропал шестидесятилетний житель Шацкого района

В Рязанской области пропал шестидесятилетний житель Шацкого района

В Рязанской области пропал шестидесятилетний житель Шацкого района. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Колесов Николай Александрович пропал в среду, 4 сентября. Мужчина 1959 года рождения ушел из дома в селе Печины и не вернулся.

Скорее всего Колесов нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Одежда: черная футболка, темные спортивные штаны.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Николая, просьба звонить по телефону +7 (964) 136-50-08 (Наталия).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 16 706
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 16 388
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 15 355
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
14:54, 25 августа 2019 15 300
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
12:55, 2 сентября 2019 14 723
В Рязани закроется филиал института культуры 5
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум