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10:38, 7 сентября 2019 622
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В Рязани завершилось «Фестивальное лето» на Почтовой. Фото

В Рязани завершилось «Фестивальное лето» на Почтовой. Фото

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В пятницу, 6 сентября, в Рязани завершилось «Фестивальное лето», сообщил сайт горадминистрации.

Для гостей на Почтовой подготовили интерактивные площадки вузов и ссузов, где все желающие смогли познакомиться с роликами о жизни и работе учреждений города.

Студенты провели мастер-классы по будущим специальностям. Кроме того, на закрытии фестиваля подвели итоги и наградили участников конкурса «Мое лето в Рязани». Победителям, которые в течение лета посещали пятничные вечера на Почтовой, вручили призы, в том числе главный — телевизор.

На сцене выступили творческие коллективы города.


Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

© RZN.info

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