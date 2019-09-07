В Рязани завершилось «Фестивальное лето» на Почтовой. Фото

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В пятницу, 6 сентября, в Рязани завершилось «Фестивальное лето», сообщил
Для гостей на Почтовой подготовили интерактивные площадки вузов и ссузов, где все желающие смогли познакомиться с роликами о жизни и работе учреждений города.
Студенты провели мастер-классы по будущим специальностям. Кроме того, на закрытии фестиваля подвели итоги и наградили участников конкурса «Мое лето в Рязани». Победителям, которые в течение лета посещали пятничные вечера на Почтовой, вручили призы, в том числе главный — телевизор.
На сцене выступили творческие коллективы города.
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