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20:26, 7 сентября 2019 59
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В Рязани прошел праздник урожая «Спожинки». Фото

В Рязани прошел праздник урожая «Спожинки». Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 7 сентября, на стадионе РГАТУ имени Костычева прошел праздник урожая «Спожинки». Об этом сообщил сайт ИД Пресса.

На празднике посетителям предложили посидеть за рулем трактора, покормить из рук корову и козу или цепами помолотить зерно.

«Фестиваль демонстрирует всю мощь аграрного комплекса нашего региона, — сказал зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов. — Здесь и техника, и животноводство, и научный потенциал, и история, и традиции. А от обилия сельхозпродукции просто глаза разбегаются».

По словам Дмитрия Филиппова, фестиваль наглядно демонстрирует возможности села, «где сегодня можно прекрасно жить, работать и зарабатывать».


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