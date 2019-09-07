В Рязани прошел праздник урожая «Спожинки». Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 7 сентября, на стадионе РГАТУ имени Костычева прошел праздник урожая «Спожинки». Об этом сообщил сайт ИД
На празднике посетителям предложили посидеть за рулем трактора, покормить из рук корову и козу или цепами помолотить зерно.
«Фестиваль демонстрирует всю мощь аграрного комплекса нашего региона, — сказал зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов. — Здесь и техника, и животноводство, и научный потенциал, и история, и традиции. А от обилия сельхозпродукции просто глаза разбегаются».
По словам Дмитрия Филиппова, фестиваль наглядно демонстрирует возможности села, «где сегодня можно прекрасно жить, работать и зарабатывать».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В субботу в Горроще столкнулись две легковушки
В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.