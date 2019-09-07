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В Рязани пьяный водитель устроил аварию на парковке ТЦ «Барс на Московском». Об этом сообщили в
По словам очевидца, пьяный водитель въехал в несколько машин, в том числе в Volkswagen Polo. Инцидент произошел 6 сентября примерно в 0:05.
«Разыскивается владелец автомобиля, госномер с280сн62. В ДТП также пострадал третий автомобиль, владелец которого также просит с ним связаться. Сотрудники ГАИ не могут сообщить владельцу из-за ошибки в базе. В течение дня Volkswagen Polo никто не забрал», — говорится в сообщении.
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