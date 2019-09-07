В Клепиковском районе водитель легковушки сбил велосипедиста из-за сильного тумана

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Фото: Издательство «Пресса»
В Клепиковском районе водитель легковушки сбил велосипедиста. Об этом сообщил сайт ИД
Авария произошла 7 сентября в 8:20. На трассе Спас-Клепики — Макеево — Задне-Пилево водитель Kia ехал со стороны Задне-Пилева и примерно в двух километрах от деревни Макеево сбил велосипедиста, которого доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.
По словам очевидцев, одной из причин аварии мог стать сильный туман.
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