Сорокина осмотрела реконструкцию Зеленого театра в ЦПКиО

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 7 сентября, Елена Сорокина посетила ЦПКио в Горроще, в котором ремонтируют Зеленый театр. Об этом сообщил
И.о. главы администрации отметила, что «благодаря поддержке губернатора Николая Любимова, излюбленное место отдыха рязанцев — ЦПКиО станет одной из главных площадок для проведения массовых мероприятий и праздников».
Она подчеркнула, что Зеленый театр — это то место, куда захотят приходить как люди старшего поколения, так и молодежь.
Напомним, на на благоустройство парка
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