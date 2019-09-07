Рязанца обокрали пока он купался на Борковском карьере

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Мужчину обокрали на Борковском карьере. Об этом сообщила
В полицию обратился 47-летний рязанец, который рассказал, что из его вещей, оставленных на покрывале на берегу реки, пропал сотовый телефон. Мужчина пошел купаться и заметил пропажу когда вернулся.
Стражи порядка установили местоположение телефона. Выяснилось, что теперь им владеет местная жительница, которая сообщила, что купила мобильник у недавнего знакомого. От него по цепочке из нескольких покупателей оперативники добрались до 44-летнего жителя города, причастного к краже.
Полицейские задержали злоумышленника. Ранее он был неоднократно судим за хищения.
В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.