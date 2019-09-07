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10:18, 7 сентября 2019 422
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Рязанца обокрали пока он купался на Борковском карьере

Рязанца обокрали пока он купался на Борковском карьере

Мужчину обокрали на Борковском карьере. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 47-летний рязанец, который рассказал, что из его вещей, оставленных на покрывале на берегу реки, пропал сотовый телефон. Мужчина пошел купаться и заметил пропажу когда вернулся.

Стражи порядка установили местоположение телефона. Выяснилось, что теперь им владеет местная жительница, которая сообщила, что купила мобильник у недавнего знакомого. От него по цепочке из нескольких покупателей оперативники добрались до 44-летнего жителя города, причастного к краже.

Полицейские задержали злоумышленника. Ранее он был неоднократно судим за хищения.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.


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