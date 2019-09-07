Больше четырехсот первокурсников рязанского училища ВДВ приняли присягу. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 7 сентября, первокурсники рязанского училища ВДВ приняли присягу. Об этом сообщил
От имени губернатора участников церемонии поздравил вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Он отметил, что для человека, посвятившего себя армии, принятие присяги является одним из главных событий в жизни.
«Уверен, что все вы гордитесь тем, что стали курсантами самого престижного военного учебного заведения страны. Это единственный в мире вуз, который готовит элиту российской армии, нашу «крылатую пехоту». Десантное училище — гордость Рязанской области и всей России, — подчеркнул Игорь Греков.
Присягу приняли 438 первокурсников.
Продолжили праздник показательные выступления расчета почетного караула вуза, заезды курсантов на мотовездеходах, демонстрация приемов рукопашного боя.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Сорокина осмотрела реконструкцию Зеленого театра в ЦПКиО
В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.