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15:26, 7 сентября 2019 209
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Больше четырехсот первокурсников рязанского училища ВДВ приняли присягу. Фото

Больше четырехсот первокурсников рязанского училища ВДВ приняли присягу. Фото

В субботу, 7 сентября, первокурсники рязанского училища ВДВ приняли присягу. Об этом сообщил сайт правительства региона.

От имени губернатора участников церемонии поздравил вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Он отметил, что для человека, посвятившего себя армии, принятие присяги является одним из главных событий в жизни.

«Уверен, что все вы гордитесь тем, что стали курсантами самого престижного военного учебного заведения страны. Это единственный в мире вуз, который готовит элиту российской армии, нашу «крылатую пехоту». Десантное училище — гордость Рязанской области и всей России, — подчеркнул Игорь Греков.

Присягу приняли 438 первокурсников.

Продолжили праздник показательные выступления расчета почетного караула вуза, заезды курсантов на мотовездеходах, демонстрация приемов рукопашного боя.


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