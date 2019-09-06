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Фото: Pixabay.com
Водителя BMW, насмерть сбившего двоих подростков под Владимиром, арестовали на два месяца. 22-летнего жителя Коврова подозревают в преступлении по части 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»),
Вечером в среду, 4 сентября, в поселке Мелехово Ковровского района водитель BMW на нерегулируемом переходе сбил юношу и девушку 2006 года рождения. Подростки
Мужчина
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В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.