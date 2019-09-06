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15:28, 6 сентября 2019 56
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Водителя BMW, насмерть сбившего двоих подростков под Владимиром, арестовали

Водителя BMW, насмерть сбившего двоих подростков под Владимиром, арестовали

Фото: Pixabay.com

Водителя BMW, насмерть сбившего двоих подростков под Владимиром, арестовали на два месяца. 22-летнего жителя Коврова подозревают в преступлении по части 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером в среду, 4 сентября, в поселке Мелехово Ковровского района водитель BMW на нерегулируемом переходе сбил юношу и девушку 2006 года рождения. Подростки погибли на месте.

Мужчина не снизил скорость перед пешеходным переходом. Отмечается, что с начала года более десяти раз штрафовали за превышение скорости.


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