В Тамбовской области легковушка «догнала» внедорожник

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбовской области Daewoo Nexia «догнал» Toyota Land Cruiser. Травмы получил пассажир внедорожника,
Авария произошал в четверг, 5 сентября, в 9:40 на 27 километре дороги Тамбов — Пенза в Рассказовском районе. Водитель легковой машины 1985 года рождения не учел дистанцию и врезался в ехавший впереди внедорожник.
Пострадавшему мужчине 1988 года рождения помощь оказали на месте.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ субботу в Рязанской области ожидается туман и дождь. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Любимов запустил опрос о необходимости публичных отчетов чиновников
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.