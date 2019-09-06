В Солотче «эвакуировали» школу

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В школе №32 в поселке Солотча прошла тренировка по эвакуации людей. Об этом сообщила
Тренировку провели сотрудники пожарно-спасательной части №7.
Во время «эвакуации» проверили первичные средства пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления.
С учащимися провели инструктаж о правилах безопасности в быту при эксплуатации электрооборудования и печей.
Им напомнили, что основной причиной пожаров в частном жилом секторе является неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.
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