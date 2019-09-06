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15:18, 6 сентября 2019 131
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В Рязани задержали двух фальшивомонетчиков из Оренбургской области

В Рязани задержали двух фальшивомонетчиков из Оренбургской области

В Рязани задержали двух 22-летних жителей Оренбургской области, подозреваемых в сбыте фальшивых пятитысячных купюр. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 23-летний рязанец. Он сообщил, что при покупке в супермаркете нашел у себя в кошельке две пятитысячные банкноты номиналом с признаками подделки.

Полицейские встретились с рязанцем и выяснили, что купюры рязанец получил при продаже смартфона.

Ранее он опубликовал на сайте объявлений заметку о продаже телефона. С ним связался незнакомец и предложил купить телефон.

Рязанец продал технику и получил за это две купюры.

Оперативники установили описание и госномер автомобиля, на котором передвигались покупатели. Выяснилось, что они двигались на «десятке» в сторону Пензенской области.

При досмотре автомобиля оперативники нашли десять пятитысячных банкнот с признаками подделки.

Злоумышленников задержали.

Полиция установила, что жители Оренбургской области купили фальшивые купюры в Москве через «закладки».

Задержанные сбывали подделки на территории Рязанской области и в других регионах России.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ, по которой грозит до восьми лет лишения свободы. Подозреваемых арестовали.


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