В Рязани в детском саду и шести домах отключили воду

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 6 сентября, на улице Фирсова в детском саду и шести домах отключили холодную воду. Об этом
Из-за ремонта до 15:30 воды не будет в домах №№4 корпус 1, 6, 6 корпус 1 (детский сад №91), 8, 10,12 и 12 корпус 1.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?