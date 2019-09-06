В Рязань на фестиваль «Рязанские смотрины» приедут кукольные театры из 15 стран

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Фото: Правительство Рязанской области
С 14 по 18 сентября в Рязани пройдет 17-й фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины». Участвовать в нем будут представители 15 стран с пяти континентов, сообщили на
За пять дней пройдут 37 показов. Зрители увидят премьеру международного проекта UNIMA «Луна для всех одна» («We All Live Under The Same Moon»). В нем соберутся артисты из России, Англии, Ирана, Австралии, Японии, Португалии, США, Бразилии и ЮАР.
Кроме того, во время фестиваля устроят выставку авторских кукол.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.