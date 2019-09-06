RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 6 сентября, в центре Сараев столкнулись три машины, пишет издательство «
По данным источника, водитель «Волги», не выбрав скоростной режим, столкнулся со стоящим ВАЗ. В результате машину отбросило на противоположную сторону дороги, где стоял еще один автомобиль.
Отмечается, что никто не пострадал.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСкрывавшегося под Рязанью калужанина осудят по девяти статьям
|
cледующая новость →Собянин заявил, что без Москвы соседние регионы «окунутся в нищету»
В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.