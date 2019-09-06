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Скрывавшегося под Рязанью калужанина осудят по девяти статьям. Об этом сообщила
41-летний житель Козельского района обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, краже с незаконным проникновением в помещение, незаконном проникновении в жилище, покушении на кражу, похищении двух лиц, убийство, совершенном с особой жестокостью, двум эпизодам насильственных действиях сексуального характера, двух эпизодах изнасилования, двух эпизодах угрозы убийством.
В октябре 2018 года обвиняемый узнал, что его бывшая сожительница с другим мужчиной. В состоянии наркотического опьянения он приехал к их дому и, угрожая металлическим бруском, насильно посадил мужчину и женщину в свою машину и вывез их к пруду.
В лесу калужанин привязал мужчину к дереву и изнасиловал бывшую любовницу. После этого он жестоко избил потерпевшего и толкнул его со связанными руками в пруд, где тот и утонул. Женщину заставлял находиться рядом с ним, продолжая издеваться.
Спустя два дня после обнаружения утонувшего обвиняемого и его знакомую нашли в Рязанской области и доставили в Козельск. Потерпевшую освободили, а злоумышленника заключили под стряжку.
Также во время расследования следователи установили другие эпизоды преступной деятельности обвиняемого.
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