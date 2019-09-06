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Фото: Pixabay.com
Рязанские студенты нашли банковскую карту и оплатили ей продукты. Об этом сообщили на
По данным следствия, в июне два молодых человека нашли на улице карту. Они не стали искать владельца и потратили три тысячи рублей.
Хозяин обратился в полицию, и злоумышленников нашли. Один из них оказался несовершеннолетним.
На студентов завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК («Тайное хищение денежных средств с банковского счета»).
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