Рязанские коммунисты призвали россиян прийти на выборы

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Коммунисты призвали россиян прийти на выборы. Об этом сообщил
Представители партии призвали записаться наблюдателями, прийти на избирательные участки и проголосовать.
«Будет ли это обычный выходной день, или день, когда молодежь сможет громко заявить власти свою позицию и начать строить новую жизнь? Это зависит только от нас с вами», — отметили в сообщении.
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