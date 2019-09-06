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17:37, 6 сентября 2019 450

Рязанские коммунисты призвали россиян прийти на выборы 2

Рязанские коммунисты призвали россиян прийти на выборы

Коммунисты призвали россиян прийти на выборы. Об этом сообщил сайт регионального отделения КПРФ.

Представители партии призвали записаться наблюдателями, прийти на избирательные участки и проголосовать.

«Будет ли это обычный выходной день, или день, когда молодежь сможет громко заявить власти свою позицию и начать строить новую жизнь? Это зависит только от нас с вами», — отметили в сообщении.


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