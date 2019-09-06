Рязанская делегация поучаствовала во втором экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 5 сентября, начался второй экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста, в котором поучаствовала делегация из Рязани. Об этом сообщил
Форум открыли в круглом зале горисполкома. Перед этим гости ознакомились с выставкой, на которой свою деятельность представили около 50 предприятий.
На круглом столе к участникам обратился председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
Замглавы администрации Игорь Тишин выразил надежду, что сотрудничество между городами-побратимами будет развиваться.
«От форума ждем интересных партнерских отношений. По результатам сможем более тесно наладить обмен технологиями, товарами и услугами. У нас уже плотно налажено экономическое взаимодействие. Суммарный товарооборот Рязани только с Брестом составляет более 12 млн долларов в год. С Беларусью в целом эта сумма превышает 150 миллионов», — отметил Тишин.
На форуме подписали 21 соглашение в сферах промышленности, транспорта, высоких технологий, образования, культуры и туризма.
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