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15:56, 6 сентября 2019 291
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Рязанская делегация поучаствовала во втором экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста

Рязанская делегация поучаствовала во втором экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 5 сентября, начался второй экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста, в котором поучаствовала делегация из Рязани. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Форум открыли в круглом зале горисполкома. Перед этим гости ознакомились с выставкой, на которой свою деятельность представили около 50 предприятий.

На круглом столе к участникам обратился председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Замглавы администрации Игорь Тишин выразил надежду, что сотрудничество между городами-побратимами будет развиваться.

«От форума ждем интересных партнерских отношений. По результатам сможем более тесно наладить обмен технологиями, товарами и услугами. У нас уже плотно налажено экономическое взаимодействие. Суммарный товарооборот Рязани только с Брестом составляет более 12 млн долларов в год. С Беларусью в целом эта сумма превышает 150 миллионов», — отметил Тишин.

На форуме подписали 21 соглашение в сферах промышленности, транспорта, высоких технологий, образования, культуры и туризма.


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