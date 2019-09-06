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В пятницу, 6 сентября, рязанцы вновь пожаловались на грязный воздух в Песочне. Пост опубликовали в группе «Рязань».
«Новоселов 40А, ужасно воняет сероводородом, окна открыть просто нельзя! Ужас! У нас же маленькие дети! Как исправить? Строжайшим образом наказать и заставить ставить фильтры», — говорится в сообщении.
В середине августа рязанцы
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