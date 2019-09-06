ОНФ попросит Гепрокуратуру и Госдуму проверить разрешения на застройку «Есенинской Руси»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
ОНФ попрост Генпрокуратуру, Госдуму и Минкульт России защитить «Есенинскую русь». Об этом рассказал писатель и член центрального штаба организации Захар Прилепин, сообщила
«Люди, которые сегодня якобы по незнанию вовлечены в покупку разнообразных участков и строительство там домов, должны быть в курсе. Но дело, конечно, не в них, а в определенных действующих и бывших политических персонажах, уничтожающих культурное наследие в совершенно очевидных корыстных целях. На них должны быть направлены софиты. В России сегодня нет такой ситуации, что рука руку моет. Вы должны отдавать себе отчет в том, что однажды это прекратится», — сказал Прилепин.
Напомним, в 2016 году президент
Ранее градозащитники сообщили, что областной суд
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСобянин заявил, что без Москвы соседние регионы «окунутся в нищету»
|
cледующая новость →В Единый день голосования энергетики будут работать в режиме предельной мобилизации — Маковский
В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.