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18:31, 6 сентября 2019 111
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ОНФ попросит Гепрокуратуру и Госдуму проверить разрешения на застройку «Есенинской Руси»

ОНФ попросит Гепрокуратуру и Госдуму проверить разрешения на застройку «Есенинской Руси»

ОНФ попрост Генпрокуратуру, Госдуму и Минкульт России защитить «Есенинскую русь». Об этом рассказал писатель и член центрального штаба организации Захар Прилепин, сообщила пресс-служба «Народного фронта».

«Люди, которые сегодня якобы по незнанию вовлечены в покупку разнообразных участков и строительство там домов, должны быть в курсе. Но дело, конечно, не в них, а в определенных действующих и бывших политических персонажах, уничтожающих культурное наследие в совершенно очевидных корыстных целях. На них должны быть направлены софиты. В России сегодня нет такой ситуации, что рука руку моет. Вы должны отдавать себе отчет в том, что однажды это прекратится», — сказал Прилепин.

Напомним, в 2016 году президент потребовал ограничить использование лесов и установить градостроительный регламент в границах Константинова, чтобы сохранить «Есенинскую Русь». Путину отчитались об исполнении поручения.

Ранее градозащитники сообщили, что областной суд отменил постановление регионального правительства о запрете на застройку «Есенинской Руси». Активисты уточнили, что речь идет о постановлении, которое утверждает границы зон охраны государственного музея-заповедника С.А. Есенина в виде координат поворотных точек (№ 41 от 26.02.2019). Прокуратура обжаловала решение.


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