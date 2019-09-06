На Северной окружной «Тойота» повисла на отбойнике

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В пятницу, 6 сентября, на Северной окружной Toyota Camry вылетела на отбойник после столкновения с Hyundai. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
Из-за ДТП на Северной окружной образовалась небольшая пробка.
Информации о пострадавших нет.
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