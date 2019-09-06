Любимов потерял две позиции в рейтинге влияния

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Николай Любимов потерял две позиции в рейтинге влиятельности глав регионов по итогам августа, составленном агентством политических и экономических коммуникаций.
Рязанский губернатор занял 56-е место из 85 и оказался в зоне «среднего влияния».
Самыми влиятельными главами субъектов России оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Рейтинг составили по результатам опроса 27 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские студенты нашли банковскую карту и оплатили ей продукты
|
cледующая новость →На гастрофестивале туляков угостят картошкой и кофе
В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.