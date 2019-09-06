Председатель владимирского Заксобрания поздравил с 88-летием Заслуженного машиностроителя России

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В четверг, 5 сентября, Владимир Киселев поздравил с 88-летием Заслуженного машиностроителя России Семена Бит-Ишо. Председатель владимирского Заксобрания опубликовал снимки с именнинником в своем
Бит-Ишо 47 лет работал на заводе «Автоприбор», из них 32 года возглавлял кадровую службу предприятия.
«Семен Борисович и сегодня прекрасно выглядит. С большим удовольствием пообщались, попили чая, вспомнили прошлое, — отметил Киселев — Конечно, хочется, чтобы Семен Борисович был здоров и окружен вниманием и заботой своих близких. Сейчас это самое главное».
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