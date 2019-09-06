Из-за пожара в ванной из дома эвакуировали 12 рязанцев

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В четверг, 5 сентбря, в трехкомнатной квартире дома на улице Татарской загорелась ванная. Из-за пожара эвакуировали 12 человек,
Пожарых вызвали в 14:08. На место выезжали три расчета.
Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
Никто не пострадал.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани в детском саду и шести домах отключили воду
|
cледующая новость →Четырехлетний мальчик ушел из дома и потерялся в красноярской тайге
В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.