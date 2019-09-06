Бурмистров осмотрел горевшие бесхозные постройки на улице Гражданской

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Фото: Администрация Рязани
Замред комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Владимир Бурмистров проверил бесхозные постройки на улице Гражданской. Об этом сообщил
Руководитель профильного подразделения совместно с представителями Советской префектуры осмотрели участок по улице Гражданской, где в конце месяца горели бесхозные постройки.
Бурмистров отметил, что за подобными объектами должны следить префектуры.
«Необходимо привести территорию в надлежащее состояние и не допускать таких ситуаций в дальнейшем», — заявил он и добавил, что профилактические рейды и объезды будут проводиться регулярно.
Как установили проверки, большая часть пожаров летом произошла в заброшенных и ветхих строениях.
Погибшие люди курили, употребляли спиртные напитки и вели асоциальный образ жизни.
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