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17:04, 6 сентября 2019 179
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Бурмистров осмотрел горевшие бесхозные постройки на улице Гражданской

Бурмистров осмотрел горевшие бесхозные постройки на улице Гражданской

Фото: Администрация Рязани

Замред комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Владимир Бурмистров проверил бесхозные постройки на улице Гражданской. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Руководитель профильного подразделения совместно с представителями Советской префектуры осмотрели участок по улице Гражданской, где в конце месяца горели бесхозные постройки.

Бурмистров отметил, что за подобными объектами должны следить префектуры.

«Необходимо привести территорию в надлежащее состояние и не допускать таких ситуаций в дальнейшем», — заявил он и добавил, что профилактические рейды и объезды будут проводиться регулярно.

Как установили проверки, большая часть пожаров летом произошла в заброшенных и ветхих строениях.

Погибшие люди курили, употребляли спиртные напитки и вели асоциальный образ жизни.


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