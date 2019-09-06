Брянские активисты устроили квест «Бегу на выборы»

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Брянское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» устроило квест «Бегу на выборы». Забег организовали по контрольным точкам, которые будут работать в Единый день голосования, 8 сентября,
В квесте поучаствовали избиратели и кандидаты в депутаты. Около сотни участников разделились на команды и выполнили спортивные и тестовые задания. Маршрут для каждой команды составил около пяти километров.
Победители и призеры квеста «Бегу на выборы» получили грамоты, медали и тематические футболки.
«Такого рода забег-квест — это новшество для нашего региона. Цель его — повышение интереса молодых людей к выборам и проверка доступности и готовности избирательных участков к единому Дню голосования», — отметил лидер брянских молодогвардейцев Никита Концевой.
Фото с сайта брянского отделения «
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