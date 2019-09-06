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16:42, 6 сентября 2019 136
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Брянские активисты устроили квест «Бегу на выборы»

Брянские активисты устроили квест «Бегу на выборы»

Брянское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» устроило квест «Бегу на выборы». Забег организовали по контрольным точкам, которые будут работать в Единый день голосования, 8 сентября, сообщил сайт партии.

В квесте поучаствовали избиратели и кандидаты в депутаты. Около сотни участников разделились на команды и выполнили спортивные и тестовые задания. Маршрут для каждой команды составил около пяти километров.

Победители и призеры квеста «Бегу на выборы» получили грамоты, медали и тематические футболки.

«Такого рода забег-квест — это новшество для нашего региона. Цель его — повышение интереса молодых людей к выборам и проверка доступности и готовности избирательных участков к единому Дню голосования», — отметил лидер брянских молодогвардейцев Никита Концевой.

Фото с сайта брянского отделения «Молодой Гвардии Единой России»


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