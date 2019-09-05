Зампред правительства проверил ремонт рязанских дорог. Репортаж

В четверг, 5 сентября, зампред правительства Евгений Беленецкий провел рейд вместе с журналистами по объектам, которые вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Редакция RZN.info также осмотрела дороги в областном центре.

Рейд начался в минтрансе, там Беленецкий рассказал о предстоящем маршруте и предложил журналистам дополнить его, но те отказались.

Зампред пояснил, что осмотр будет «спонтанным», так как заранее подрядчиков никто не предупреждал и вызывать их на объекты будут за несколько минут до приезда.

Маршрут рейда начинался на улице Свободы и Грибоедова, продолжился в Горроще на Спортивной и 10-й Линии и завершился в Стражиловском и Пронском районах.

Во время движения Беленецкий просил водителя наезжать на люки, чтобы удостовериться в качестве работ. По его словам, сейчас этому вопросу уделяется большое внимание, так как раньше рязанцы часто жаловались на громкий звон.

На улице и площади Свободы уже заканчивают выкладывать верхний слой асфальта, меняются бордюры, на пересечении с улицей Садовой ремонтируется ливневка.

В ближайшее время вдоль дороги установят тактильные плитки, новые знаки, нарисуют дорожную разметку термопластиком.

На объекте используется новая технология щебеночно-мастичного асфальтобетона. Подрядчик дает пятилетнюю гарантию на покрытие, но по словам начальника отдела перспективного планирования «Дирекции дорог Рязанской области» Андрея Пенаева, дорога прослужит десять лет.

Также Беленцецкий уделяет отдельное внимание тротуарам, которые «нужно ремонтировать вместе с дорогами». В планах у минтранса отделывать дорожки тротуарной плиткой, чтобы «в будущем сэкономить на замене асфальта».

Во время рейда к проверяющим подходит эмоциональная пенсионерка, которая жалуется на недоделанный тротуар. Ей обещают все завершить до окончания сроков — 1 октября.

Воспользовавшись ситуацией женщина пожаловалась и на переполненную мусорку около дома, которую и.о. вице-мэра Рязани Владимир Бурмистров обещает оперативно убрать.

Еще один объект по-соседству — улицу Грибоедова — еще не начинали ремонтировать. В этом году под дорогой меняли старые трубы теплотрассы. После этого рабочие выложили недостаточный уровень асфальта. Из-за этого в течение месяца рязанцы ездили по небольшой «впадине», это также стало причиной заминки с началом ремонта дороги.

Теперь подрядчику потребуется больше асфальта, нежели изначально заложили в смете. Беленецкий замечает, что проект подорожает примерно на 10%.

Проблему обещают решить до конца недели и выйти на ремонт улицы. Подрядчик обещает, что до 1 октября на улице Грибоедова появится новый асфальт.

Следующее место обследования — улица Спортивная. Здесь «делегация» проводит минимуму времени. Проблем на участке нет, разве что асфальт нового тротуара неаккуратно стыкуется с прилегающими частными территориями — автомойками, магазинами и т. д.

Далее — 10-я Линия, эту дорогу добавили в маршрут по желанию самого зампреда. Беленецкий рассказывает, что «там жители недовольны темпами ремонта».

Кстати, неделю назад в редакцию обращались жильцы 10-й Линии с жалобами на «вялый темп работ».

Оказавшись на месте, участники рейда обнаруживают, что на дороге и тротуарах вдоль частного сектора еще лежит щебень.

Представитель подрядчика сетует на то, что во время работ появились неожиданные трудности. Выяснилось, что вдоль улицы появились колодцы, которые незаконно оборудовали собственники домов.

«Изначально в проекте числилось всего два колодца, теперь их — 26», — отметил подрядчик.

Во время осмотра рабочие начинают покрывать щебень битумной эмульсией — работа сдвинулась. До конца недели они намерены положить на улице верхний слой асфальта, чтобы жители района не «ездили на колясках по щебенке».

Рейд завершился в районах области, однако осмотр дорог в Рязани наглядно показал, что срывов по окончанию ремонта пока не ожидается. Оставшиеся работы подрядчики обещают выполнить до 1 октября.

Как будет на деле — покажет время, ведь иногда в планы дорожников вмешивается непогода.