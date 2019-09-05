В Рыбном «десятка» сбила пешехода

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В среду, 4 сентября, около 20:00 в Рыбном у магазина «Пятерочка» на улице Большой около дома №4б «десятка» сбила пешехода. Об этом сообщила
По предварительной информации, 52-летний местный житель на «десятке» сбил 76-летнего местного жителя, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в ОКБ Рязани, пишет ИД «
Проводится проверка.
Фото ИД «
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