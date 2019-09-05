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11:04, 5 сентября 2019 310

В рязанском агроуниверситете отметили День знаний

В рязанском агроуниверситете отметили День знаний

В понедельник, 2 сентября, в РГАТУ имени Костычева отметили День знаний.

Торжественные мероприятия прошли на факультетах, где студентов поздравили деканы. Праздник продолжился в студенческом дворце культуры.

Студентов поздравили глава Рязани Юлия Рокотянская, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Олег Иванников, первый замначальника ГУ ветеринарии Рязанской области Вячеслав Губарев.

Также на празднике присутствовали замминистра образования и молодежной политики Рязанской области Дмитрий Донсков и настоятель храма Сретения Господня Отец Константин.

«Сегодня у вас замечательный день! Вы начинаете новый этап своей жизни — это обучение в высшем учебном заведении. Позади школа. И вы должны знать — вы будете обучаться в одном из лучших аграрных вузов России. Вливаясь в дружную семью, будьте достойны звания студента Рязанского государственного агротехнологического университета!» — сказал ректор Николай Бышов.

Рокотянская вручила лучшим студентам награды.

За отличные успехи в учебе и высокие результаты в научно-исследовательской деятельности премией наградили Алину Татарникову, студентку 3-го курса факультета экономики и менеджмента.

За заслуги в благотворительной и общественной деятельности знак губернатора Рязанской области «240 ЛЕТ Рязанской губернии» получили бойцы волонтерского ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность» Юлия Горшкова и Виктория Кошкина.

На празднике Николай Бышов вручил медаль имени П.А. Костычева Геннадию Туникову, четверть века возглавлявшего вуз (1986 — 2010 гг.), и Кубок ректора команде факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования, ставшей победителем студенческой спартакиады в юбилейном году. Затем перед первокурсниками выступили творческие коллективы студенческого дворца культуры.


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