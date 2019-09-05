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17:04, 5 сентября 2019 998
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В Рязани остановили фургон со спальными местами для мигрантов

В Рязани остановили фургон со спальными местами для мигрантов

В Рязани остановили фургон Mercedes-Benz со спальными местами для мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инспекторы установили, что автомобиль переоборудовали для перевозки пассажиров в лежачем положении. В машине находились 18 граждан Киргизии, среди которых были как взрослые, так и дети.

При проверке документов выяснилось, что в 2017 году водителя лишили «прав» за отказ пройти тест на алкоголь. Тогда ему назначили 30 тысяч рублей штрафа, который мужчина не оплатил.

Сотрудникам ГИБДД нарушитель заявил, что якобы не знал о том, что лишен «прав». Теперь гражданину Киргизии грозит штраф, либо арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы.


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