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19:31, 5 сентября 2019 239
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В Рязани обсудили подготовку к отопительному сезону

В Рязани обсудили подготовку к отопительному сезону

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 5 сентября, в горадминистрации обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону, сообщил сайт мэрии.

Отмечается, что паспорта готовности получили 1780 домов из 2 706, еще 264 документа находятся на рассмотрении МУП «РМПТС». По данным администрации, объекты соцсферы готовы к отопительному сезону полностью.

Во время встречи рассказали о неудовлетворительной работе управляющих компаний ООО «Бытремсервис», ООО «Зеленая роща», ООО «Городская роща-1», ООО «РМПК-3», ООО «РЭКС» и ООО «РН-Сервис» в части подготовки к отопительному сезону.

Советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев подчеркнул, что все УК обязаны в установленные сроки подготовить свои дома к сезону.

«Жители не должны страдать от того, что вы не в силах выполнять взятые на себя обязательства», — заявил Арцыбашев.

Владимир Бурмистров дал поручение МУП «РМПТС» в ежедневном режиме работать с организациями, не получившими паспорта готовности.

«В случае продолжения такой ситуации, к руководителям организаций будут приняты самые жесткие меры», — сказал он.

Кроме того, на заседании обсудили подготовку городских служб к уборке снега в наступающий осенне-зимний период. В частности, речь шла о дополнительных площадках для его складирования.

Бурмистров отметил, что помимо площадки в Хамбушево, подготовили еще одну — на улице Промышленной. Также дирекция благоустройства города прорабатывает резервные места для этих целей.


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