В Рязани обсудили подготовку к отопительному сезону

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 5 сентября, в горадминистрации обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону, сообщил
Отмечается, что паспорта готовности получили 1780 домов из 2 706, еще 264 документа находятся на рассмотрении МУП «РМПТС». По данным администрации, объекты соцсферы готовы к отопительному сезону полностью.
Во время встречи рассказали о неудовлетворительной работе управляющих компаний ООО «Бытремсервис», ООО «Зеленая роща», ООО «Городская роща-1», ООО «РМПК-3», ООО «РЭКС» и ООО «РН-Сервис» в части подготовки к отопительному сезону.
Советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев подчеркнул, что все УК обязаны в установленные сроки подготовить свои дома к сезону.
«Жители не должны страдать от того, что вы не в силах выполнять взятые на себя обязательства», — заявил Арцыбашев.
Владимир Бурмистров дал поручение МУП «РМПТС» в ежедневном режиме работать с организациями, не получившими паспорта готовности.
«В случае продолжения такой ситуации, к руководителям организаций будут приняты самые жесткие меры», — сказал он.
Кроме того, на заседании обсудили подготовку городских служб к уборке снега в наступающий осенне-зимний период. В частности, речь шла о дополнительных площадках для его складирования.
Бурмистров отметил, что помимо площадки в Хамбушево, подготовили еще одну — на улице Промышленной. Также дирекция благоустройства города прорабатывает резервные места для этих целей.
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