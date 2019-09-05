В микрорайоне Недостоево открыли секцию по баскетболу. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 5 сентября, в микрорайоне Недостоево на базе школы № 70 открылась секция по баскетболу.
По словам депутата облдумы президента региональной федерации баскетбола Александра Жукаева в новой секции под руководством
Депутат гордумы, председатель совета директоров ГК «
«Нам приятно, что наши дети активно занимаются спортом. Желаю вам показывать высокие результаты, хорошо учиться и быть достойными людьми нашего района, города и страны», — отметила Трушина.
Также к поздравлениям присоединился депутат гордумы, председатель совета директоров ГК «
Профессиональные спортсмены продемонстрировали присутствующим навыки игры. Они показали передачи мяча, обвод соперника и побросали его в кольцо в движении и с разных позиций. После выступления баскетболистов представители власти торжественно вручили баскетбольные мячи для занятий в секции и пообещали, что как только соберется команда, детям сразу же закупят форму.
Секция будет работать в понедельник, среду и пятницу. Занятия для учеников 2 класса назначили с 16:00 до 17:00, для учеников 3 и 4 классов — с 17:00 до 18:30.
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