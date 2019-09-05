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18:06, 5 сентября 2019 104

В микрорайоне Недостоево открыли секцию по баскетболу. Фото

В микрорайоне Недостоево открыли секцию по баскетболу. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 5 сентября, в микрорайоне Недостоево на базе школы № 70 открылась секция по баскетболу.

По словам депутата облдумы президента региональной федерации баскетбола Александра Жукаева в новой секции под руководством СДЮСШОР «ЕДИНСТВО» будут заниматься ученики начальной школы от 8 до 10 лет под присмотром профессионального тренера.

Депутат гордумы, председатель совета директоров ГК «Теплоприбор» Галина Трушина поздравила гостей и выразила надежду, что открытие баскетбольного отделения дополнит отличное начало учебного года.

«Нам приятно, что наши дети активно занимаются спортом. Желаю вам показывать высокие результаты, хорошо учиться и быть достойными людьми нашего района, города и страны», — отметила Трушина.

Также к поздравлениям присоединился депутат гордумы, председатель совета директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов. Он поблагодарил педагогов и родителей за воспитание детей и подчеркнул, что «без спорта нет нам спасения».

Профессиональные спортсмены продемонстрировали присутствующим навыки игры. Они показали передачи мяча, обвод соперника и побросали его в кольцо в движении и с разных позиций. После выступления баскетболистов представители власти торжественно вручили баскетбольные мячи для занятий в секции и пообещали, что как только соберется команда, детям сразу же закупят форму.

Секция будет работать в понедельник, среду и пятницу. Занятия для учеников 2 класса назначили с 16:00 до 17:00, для учеников 3 и 4 классов — с 17:00 до 18:30.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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