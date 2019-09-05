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Фото: Pixabay.com
В Липецкой области осудили виновника массовой гибели пчел. Главного агронома ООО «Лебедянское» и само предприятие оштрафовали,
«Лебедянское» применяло пестицид на культуре, не разрешенный для нее. Кроме того, организация не делало ежегодную экспертизу почвы, а пестициды на складе хранили с нарушениями.
На главного агронома ООО «Лебедянское» и само предприятие заводили четыре административных дела по статье 8.3 КоАП («Нарушение хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь причинение вреда окружающей среде») и части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв»). Их оштрафовали на 52 тысячи и 210 тысяч рублей соответственно.
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