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11:24, 5 сентября 2019 254
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В четверг девять рязанских улиц остались без холодной воды

В четверг девять рязанских улиц остались без холодной воды

В четверг, 5 сентября, девять рязанских улиц остались без холодной воды. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за ремонтных работ на водопроводе воды не будет по следующим адресам:

  • с 9:00 до 16:00 — улица Дзержинского, дома 16, 16-а, 18, 24-26, 24 корпус 1, 30, 32, улица Троллейбусный переулок, дома 3, 4, 6, улица Семена Середы, дом 27, улица Шевченко, дом 18 (детский сад №139);
  • с 9:00 до 17:00 — улица Новаторов, дома ¼, 3.
  • с 9:30 до 16:00 — улица Шевченко, дома 52-а, 59, и частный сектор, улица Новопавловская (частный сектор), улица 1-й Новопавловский проезд (частный сектор), улица 2-й Новопавловский проезд (частный сектор), улица Осипенко (от улицы 5-я Линия до улицы 9-я Линия) частный сектор.

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