В четверг девять рязанских улиц остались без холодной воды

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В четверг, 5 сентября, девять рязанских улиц остались без холодной воды. Об этом сообщил
Из-за ремонтных работ на водопроводе воды не будет по следующим адресам:
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?