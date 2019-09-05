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11:16, 5 сентября 2019 282
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Сотрудника ряжского лесничества обвинили в мошенничестве

Сотрудника ряжского лесничества обвинили в мошенничестве

Сотрудника ряжского лесничества обвинили в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в феврале 2019 года подозреваемый получил от рязанца 12 тысяч за проведение ускоренных работ по отводам делянок деревьев для вырубки по договорам купли-продажи леса.

«Фактически в его должностных обязанностях не предусмотрена возможность проведения таких работ. Кроме того, согласно законодательству выделение делянок производится лесничествами бесплатно», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.


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