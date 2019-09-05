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9:00, 5 сентября 2019 99
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Семь рязанских музеев представят на выставке «Самородки России»

Семь рязанских музеев представят на выставке «Самородки России»

Семь рязанских музеев представят на выставке «Частные музеи России. Самородки России». В ней поучаствуют представители ста частных музеев, сообщил сайт «Туризма и отдыха» региона.

Свои коллекции покажут Мещерский музей деревянного зодчества имени Грошева, Касимовский музей колоколов, Музей истории рязанского леденца, музей «Русский самовар», квартира-музей «Бабочки и стрекозы», интерактивный музей сказок «Забава» и краеведческий музей Городковической волости.

Выставку организуют впервые. Она пройдет с 7 по 8 сентября в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве. Вход бесплатный.

Подробнее по ссылке.

Фото с сайта Мещерского музея деревянного зодчества имени Грошева


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