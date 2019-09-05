Семь рязанских музеев представят на выставке «Самородки России»

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Семь рязанских музеев представят на выставке «Частные музеи России. Самородки России». В ней поучаствуют представители ста частных музеев, сообщил сайт «
Свои коллекции покажут Мещерский музей деревянного зодчества имени Грошева, Касимовский музей колоколов, Музей истории рязанского леденца, музей «Русский самовар», квартира-музей «Бабочки и стрекозы», интерактивный музей сказок «Забава» и краеведческий музей Городковической волости.
Выставку организуют впервые. Она пройдет с 7 по 8 сентября в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве. Вход бесплатный.
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