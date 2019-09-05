Рязанец поучаствовал в конкурсе за звание лучшего пожарного России

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Рязанец Сергей Костин из учреждения «Пожлеса» поучаствовал в конкурсе за звание лучшего пожарного России, — сообщила
Конкурс прошел со 2 по 5 сентября в Московской области. В нем поучаствовали жители 23 регионов из Сибирского, Дальневосточного, Уральского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного округов. Участники соревновались в физподготовке, знаниях в области лесопожарного дела и умениях владеть специнструментами, попутно перемещаясь по полосе препятствий.
«Все этапы практических соревнований приближены к реальной обстановке, в которой пожарным приходится преодолевать завалы, болота, находиться в условиях горной местности», — рассказали в пресс-службе.
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