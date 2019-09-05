Рязанцам напомнили о правилах поведения в охранных зонах энергообъектов

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» призвало водителей крупногабаритной техники соблюдать правила поведения в охранных зонах линий электропередачи.

«Охранные зоны ЛЭП — это расстояния от крайних проводов в обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ оно составляет 2 метра, напряжением 10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — 1 метр. Риск поражения электрическим током вблизи энергообъектов увеличивается многократно», — отметили в сообщении.

В «Рязаньэнерго» напомнили, что случайное касание провода комбайном или кузовом самосвала и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно для человека.

«Выйдя из машины, водитель получит серьезный ожог или погибнет на месте от действия электрического тока. Поэтому, если по неосторожности такая ситуация все же возникла, важно знать: транспортное средство покидать нельзя. Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода — не менее, чем на 8 метров). Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить какой-либо предупреждающий знак, сообщить в местный РЭС (район электрических сетей), службу спасения, оставаться неподалеку или организовать охрану до приезда бригады энергетиков, что особенно важно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни и здоровья людей, которые могут оказаться поблизости», — говорится в сообщении.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» обратили внимание руководителей сельскохозяйственных предприятий и организаций, фермеров и садоводов на то, что без письменного согласования с электросетевой организацией в охранных зонах линий электропередачи запрещено:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

посадка и вырубка деревьев и кустарников;

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта;

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может превысить 3 метра;

полевые работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров или полевые работы, связанные со вспашкой земли.

Любые несанкционированные действия могут стать причиной трагедии, а также привести к серьезным сбоям в работе энергооборудования и сбоям в электроснабжении потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.