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В четверг, 5 сентября, Николай Любимов обсудил вопросы обманутых дольщиков в Рязанском районе с главой администрации муниципалитета Натальей Жуневой и руководителем областного минстроя Вячеславом Меньшовым. Об этом губернатор написал на своей
По словам главы региона, более 300 дольщиков ЖК «Дядьково» и ЖК «Экополис» уже получили новые квартиры, завершается работа по единственному оставшемуся договору.
Любимов отметил, что обязательства перед банком выполнили досрочно. Залог с имущества бывшего училища связи снят, весь комплекс зданий возвращается в собственность области.
«В целом в регионе проблема обманутых дольщиков устранена по 24 жилым домам. Остается шесть проблемных объектов — ситуацию по ЖК «Аэробус» и ООО «Никострой» держим на контроле и должны решить до конца года, по оставшимся — в течение 2020-го», — говорится в сообщении.
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