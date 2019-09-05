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17:46, 5 сентября 2019 214
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Проблема обманутых дольщиков в Рязанском районе решена — Любимов

Проблема обманутых дольщиков в Рязанском районе решена — Любимов

В четверг, 5 сентября, Николай Любимов обсудил вопросы обманутых дольщиков в Рязанском районе с главой администрации муниципалитета Натальей Жуневой и руководителем областного минстроя Вячеславом Меньшовым. Об этом губернатор написал на своей странице «ВКонтакте.

По словам главы региона, более 300 дольщиков ЖК «Дядьково» и ЖК «Экополис» уже получили новые квартиры, завершается работа по единственному оставшемуся договору.

Любимов отметил, что обязательства перед банком выполнили досрочно. Залог с имущества бывшего училища связи снят, весь комплекс зданий возвращается в собственность области.

«В целом в регионе проблема обманутых дольщиков устранена по 24 жилым домам. Остается шесть проблемных объектов — ситуацию по ЖК «Аэробус» и ООО «Никострой» держим на контроле и должны решить до конца года, по оставшимся — в течение 2020-го», — говорится в сообщении.


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