Дело скопинца, бросившего умирать избитого мужчину на морозе, направили в суд

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Дело скопинца,
Днем 6 февраля 2019 года обвиняемый вместе с компанией выпивали в доме в селе Ильинка Скопинского района. Между ним и 24-летним гостем произошла ссора из-за угроз в адрес хозяина квартиры.
Избив молодого человека, обвиняемый оставил его в мороз на улице. Потерпевший скончался от переохлаждения.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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