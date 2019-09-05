А что в кино? «Оно 2», «Опасные секреты» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
На экраны выходит фильм «Оно 2» — вторая часть экранизации культового романа писателя Стивена Кинга.
Фильм «Опасные секреты» режиссера Гэвина Худа рассказывает об утечке информации о незаконной деятельности спецслужб США.
Еще одна зарубежная новинка также основана на реальных исторических событиях — южнокорейский фильм «Дефолт», повествующий об экономическом кризисе 1997 года.
Действие российского фильма «Одесса» также происходит на фоне реальных событий — эпидемии холеры в 1970 году.
А комедия «Жара» рассказывает об одноименном музыкальном фестивале в Баку, куда приехала покорять зрителей талантливая начинающая певица.
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