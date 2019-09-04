«Зеленый сад» поддержит городской семейный праздник «Дом глазами ребенка»

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В субботу, 7 сентября, в рязанском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) детей и их родителей ждут на ежегодном городском семейном празднике «Дом глазами ребенка» и большом детском футбольном турнире.
Четвертый год мероприятие проводит НП «Рязанская Палата Недвижимости» при поддержке администрации города и правительства Рязанской области, а также крупных банков, страховых, строительных компаний и региональных СМИ.
Генеральным партнером праздника выступит
В этот раз мероприятие пройдет на новой площадке в главном рязанском парке. Для гостей организуют конкурсы с призами, бесплатные аттракционы и угощения, общение с персонажами любимых мультфильмов.
Дети познакомятся с огромным трехголовым драконом — Змеем ГорДынычем и запустят мыльные пузыри в человеческий рост.
Гостей также ждет развлекательная программа с уникальным фаер-шоу без огня. Лучших участников большого детского футбольного турнира отметят призами и дипломами.
Праздник «Дом глазами ребенка» пройдет с 11:00 до 14:00 в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО).
Вход свободный — со стороны улицы Гагарина.
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